Quinté à Vichy 8ème course à 18h handicap de plat pour 4 ans et plus sur 2800m le terrain souple .le niveau de ce quinté est difficile beaucoup de prétendants .

GALOPEURS © Getty

Jeudi 20 juillet Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté à Vichy à 18h 6 UTAMARO tourne autour d’un succès depuis quelque temps 7 MATAURI GOLD sa dernière course à Compiegne est prometteuse 11 LA TEMPLIERE il faudra surveiller l’arrivée des orages sur Vichy une piste souple la servirait 16 KAPANI bien situé en bas du tableau 4 MYKISS se plait à Vichy il devrait supporter sa pénalisation après sa dernière victoire 2 MY CHARMING PRINCE attention à ce bon finisseur si la course est rythmée 13 SHAMSABAD un autre attentiste capable de finir vite avec un bon parcours Coup de cœur d’Hervé le 13 SHAMSABAD Conseil de jeu à Cherbourg en réunion 3 le 104 IGLOO DE BEAULIEU