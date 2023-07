Quinté à Vichy 1ère course à 18 h handicap de plat pour 3 ans et plus sur 1400m le terrain sera bon souple très chaud avec 37 degrés .quinté difficile

GALOPEURS © Getty

MARDI 18 JUILLET Les préférés d’hervé Fortin pour le Quinté à Vichy à 18h L’AS MAROON SIX un modèle de régularité 2 AMÉDRAS que l’on va voir rapidement en tête il peut aller loin 14 NOLITO Maxime Guyon devra gérer le 16 à la corde 6 GALIK le lot me semble dans ses cordes après une tentative dans une listed 11 IVORY SPRING de mieux en mieux situé au poids 15 ÉSSAI TRANSFORMÉ va apprécier la piste plate de vichy seul bémol il ne part jamais franchement 8 PASSALITO va apprécier la longue ligne droite Coup de cœur d’hervé le 2 AMEDRAS