Quinté ce soir à Pornichet 5ème course à 20h15 pour trotteurs âgés de 7 et 8 ans sur 2725m corde à gauche une épreuve ou les favoris théorique devraient se distinguer

Vendredi 18 aout

Les préférés d’Hervé Fortin pour le quinté ce soir à Pornichet à 20h15

4 GIANT MADRICK me semble capable d’ajouter un 3ème succès consécutif à sa musique

3 FOND OF YOU lui aussi reste sur 2 succès et sera drivé par Alexandre Abrivard tout se présente bien

13 GAROU DES CHALIERS une 3ème base logique si l’on juge la forme du moment

7 GAULE ROMAINE au mieux actuellement

10 GÉTÉHI DU NOYER sera pieds nus et confié à Franck NIvard

14 FAUSTINE NAY un engagement au plafond des gains qu’il ne faut pas rater

L’AS GAMIN DU GAULTIER un cheval régulier qui tentera de conserver une 5ème place avec un parcours sur mesure

Coup de cœur d’Hervé le 3 FOND OF YOUµ

Conseil de jeu le 203 HAKIRI PURPLE