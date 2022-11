La Statue de la Liberté porte les couleurs de la Lorraine !

Le 28 octobre 1886, New York baptisait cette statue qu'on désigne aussi sous ce nom : « la liberté éclairant le monde ». Mais cette statue porte d'abord une histoire française et lorraine. Cette très longue histoire démarre en Moselle en 1865, à Glatigny, à l'est de Metz. Le 21 avril 1865, dans la soirée, Edouard de la Boulaye réunit quelques amis dans sa maison secondaire de Glatigny. Edouard est un juriste réputé, il préside la Société de législation comparée et sera plus tard député, puis sénateur et maire de Versailles. Il est surtout un fervent républicain, opposé à l'empereur Napoléon III dont il dénonce les dérives autoritaires. Edouard de la Boulaye est un admirateur du système politique américain et du philosophe Alexis de Tocqueville, l'un des philosophes politiques les plus réputés au monde qui, rappelons-le a vécu une partie de sa jeunesse en Lorraine (son père était préfet de Moselle). Et donc, ce 21 avril 1865, il y a autour de la table d'Edouard, quelques convives, des huiles essentiellement et un certain Auguste Bartholdi. Auguste est sculpteur, peintre, jeune (il a 30 ans) et la tablée va se tourner vers pour qu'il réalise une statue majestueuse que les Républicains français offriraient en signe d'amitié à leurs confrères américains, pour commémorer l'indépendance des Etats-Unis. L'origine de la statue est donc lorraine et avant qu'elle soit inaugurée, 20 ans plus tard, il faut qu'elle soit officiellement donnée aux Etats-Unis. C'est là qu'on revient en Lorraine puisque l'acte de donation officiel de la statue de la liberté est signée par le Vosgien Jules Ferry, qui est alors président du Conseil (on dit aujourd'hui Premier ministre). Et puis l'histoire avec la Lorraine continue, car le jour de l'inauguration à New York, une foule immense se presse pour admirer la statue et dans cette foule, il y a un petit malin, c'est Emile Gaget, un Meusien de Dun-sur-Meuse. C'est dans les ateliers de sa société, dans le 17e arrondissement de Paris, que la statue a été assemblée. Le jour de l'inauguration, à New York, il a la bonne idée de vendre des reproductions en miniature de la statue de la liberté ; on dit d'ailleurs que le mot gadget viendrait de lui, Emile Gaget, et de ses petites statues. L'histoire lorraine de ce monument mondial n'est pas encore finie puisqu'on se posera longtemps la question sur la personne qui a inspiré Bartholdi pour le visage de la statue. Il semble avéré aujourd'hui que c'est celui d'une jeune américaine prénommée Sarah, épouse d'Adolphe Salmon, né à Donnelay, près de Dieuze. Bartholdi avait expliqué que Sarah, la femme de son ami, avait les traits qu'il recherchait : le nez romain, l'arcade sourcilière parfaite et les yeux énigmatiques.