Les attaches lorraines du professeur Choron, co-fondateur de Charlie Hebdo et Hara-Kiri

Georget Bernier, futur Professeur Choron, est un gamin de la campagne, qui va ensuite aller bosser dans une laiterie meusienne avant de s'engager dans l'infanterie coloniale, passant ainsi des bidons aux bidasses. Et puis il va cofonder deux légendes des médias et de la satire : Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Les deux journaux sont d'ailleurs liés, Charlie naît après l'interdiction de Hara Kiri, en 1970. Petit rappel des faits : le 1er novembre 70, 146 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un dancing en Isère ; 15 jours plus tard, le général de Gaulle décède et Charlie titre : bal tragique à Colombey : 1 mort. C'était très gonflé ! Choron aimait bien décrire ses canards ainsi : bêtes et méchants. Mais bête et méchant, Choron ne l'était pas du tout dans la vie. « C'était un cœur tendre » dit une habitante d'Aubréville, où Choron et ses proches viennent très souvent dans la maison familiale, avec notamment Michèle Bernier, sa fille, et Charlotte Gaccio, sa petite fille.

Charlotte Gaccio, sa petite-fille, et Michèle Bernier, sa fille, reviennent souvent dans la Meuse / Photo Le Parisien.

Choron était très aimé à Aubréville. Des habitants s'étaient confiés à un journaliste de l'Est Républicain lors de la mort du professeur, voilà ce que l'un d'eux disait : « Il revenait à Aubréville tous les samedis, il nous payait le champagne. Quand il revenait, on le voyait arriver dans une voiture américaine de 15 mètres de long, une Plymouth. Il aimait la grande vie mais il était aussi très généreux. A Paris, il offrait le café et le casse-croûte à ses employés et aux clodos de la rue des trois-portes où se trouvait le siège de Charlie Hebdo ». Michèle Bernier et Charlotte Gaccio reviennent souvent. Michèle est une belle ambassadrice de la Lorraine et de la Meuse dans les médias nationaux : « C'est une région magnifique. La forêt d'Argonne, c'est à tomber, c'est vallonné et vert. On est dans l'histoire tout le temps. C'est un endroit à part et c'est encore une vraie campagne » disait-elle récemment.