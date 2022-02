Les expressions (parfois bien cachées) de l'Art nouveau à Nancy

On connaît les grands classiques, dont le musée de l'Ecole de Nancy, dans le quartier thermal, ou la villa Majorelle. Mais il y a des pépites relativement méconnues. C'est le cas de la maison Bergeret à Nancy, un magistral chef d'œuvre, aujourd'hui un lieu de travail de la présidence de l'Université de Lorraine. On perçoit très vite l’objectif pleinement atteint de l'architecte : Lucien Weissenburger voulait réaliser une œuvre complète où il associait la plupart des grands noms de l'Ecole de Nancy. En se baladant dans la maison Bergeret, on croise donc Majorelle et ses ferronneries, les menuiseries d'Eugène Vallin, les vitraux de Jacques Gruber et Joseph Janin, ainsi qu'une immense toile signée Victor Prouvé. On a affaire ici à un concentré de génies nancéiens. Cet hôtel particulier était une commande d'Albert Bergeret, membre du comité directeur de l'Alliance des artistes de l'Ecole de Nancy. Albert était imprimeur d'art et a fait fortune notamment avec la carte postale illustrée à partir de la fin du XIXe siècle. Il devient une des plus grandes références françaises en la matière et ses imprimeries emploient jusqu'à 400 salariés imprimant 300 000 cartes par jour. Son affaire commence à piquer du nez après la Première Guerre mondiale; En fait, il n'a pas vraiment anticipé la révolution de l'héliogravure et va perdre progressivement des marchés. Il laisse sa villa à la postérité et aux fans d'Art nouveau. Et aux collectionneurs de cartes postales, quelques milliers de témoignages exceptionnels sur notre région.

De l'extérieur

L'un des vitraux de Jacques Gruber

Au plafond, une œuvre magistrale de Victor Prouvé

Le jardin d'hiver

L'un des salles à manger