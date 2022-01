Les duos et trios célèbres de Lorraine (2e partie)

Vianney Huguenot poursuit son hommage aux frères Bogdanoff en évoquant aujourd'hui les frères et cousins célèbres. Des duos, certes, mais aussi deux trios lorrains fameux : les trois sœurs Leduc championnes de ski et les trois frères Zvunka champions de foot.

On a en Lorraine une flopée impressionnante de frangins célèbres. On pense immédiatement aux Nancéiens les frères Couture, musiciens, chanteurs, comédiens, CharlElie et Thomas, alias Tom Novembre. Dans un registre différent, voici les frères Curien nés à Cornimont : Hubert a navigué sur la planète avec le titre de « père de l'Europe spatiale », il était un scientifique de haut vol, patron du CNES et de l'Agence spatiale européenne, et son frère Gilles était un diplomate tout autant de haut vol ; Gilles Curien fut notamment ambassadeur auprès de l'OTAN et il est un des rares à avoir été élevé à la dignité d'Ambassadeur de France. Vianney nous emmène aussi chez les Absalon, Goncourt, Darmesteter, Lurçat, Leduc, Zvunka.

Victor, l'un des trois frères Zvunka

Les frères Goncourt, pas très fréquentables dans la vie