Les Lorrains qui ont participé à des émissions mythiques pour enfance et jeunesse

C'est aujourd'hui la "journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants". L'occasion d'ouvrir une autre page de l'histoire lorraine. Ils sont plusieurs en effet, aujourd'hui stars de la télé et de la radio, originaires de Lorraine, à avoir façonné ou alimenté cet univers magique des émissions enfantines et dédiées aux jeunes. On pense au Nancéien Jérôme Antony qui démarre sa carrière à l'âge de 14 ans seulement, il anime Bleu citron sur Rockin' Chair à Nancy. Karine Le Marchand, qu'on connaît pour L'Amour est dans le pré est aussi passée par la télé junior, pour Disney Junior où elle offre sa voix à l'émission Le temps d'un poème. Lui, on le connaît surtout aujourd'hui pour ses émissions culinaires. Il réalise des cartons d'audience sur TF1 avec Petits plats en équilibre, mais le Vosgien Laurent Mariotte a démarré sur des programmes de jeunesse. Au début des années 90, il anime Youpi, l'école est finie, sur La Cinq. Puis il devient le premier animateur de Cajou sur la toute nouvelle chaîne Canal J. Impossible de zapper par ailleurs ce pilier de la télévision, Bonne nuit les petits, émission enfantine diffusée sur la RTF et l'ORTF de 1962 à 1973, avec les célèbres Nicolas et Pimprenelle. La voix de Nicolas était celle d'une femme, une Lorraine ne pouvant renier sa ville natale... elle s'appelait Monique Messine. Elle fut également comédienne. On la retrouve notamment, en 1963, l'année où elle démarre dans Bonne nuit les petits, dans le film de Roger Vadim, Le vice et la vertu, tiré des œuvres du marquis de Sade...

Jérôme Anthony démarre sa carrière sur Rockin' Chair... à l'âge de 14 ans