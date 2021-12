L'amoureux lorrain de Joséphine Baker

L'affiche de la Revue nègre, en 1925

Paul Colin dessine des affiches publicitaires pour les plus grandes entreprises : Peugeot, Philips, la SNCF ou la Loterie nationale. Mais il n'est pas qu'un illustrateur, le Nancéien est un homme engagé, il travaille pour le Secours Populaire, pour Est France, le quotidien de la démocratie socialiste, ou pour les républicains espagnols, et en 1940, lorsque Pétain devient président du conseil et entame sa politique de collaboration, il cesse tous ses travaux pour l'Etat. Il ne reprendra qu'après-guerre, dessinant notamment l'affiche du premier festival de Cannes. On est alors en 1946 et c'est 21 ans plus tôt, en 1925, qu'il a fait la connaissance de Joséphine Baker qui vient de débarquer de New York. C'est lui qui dessine l'affiche publicitaire de la célèbre Revue nègre. Joséphine Baker, qui vient de faire son entrée au Panthéon, avait rendu hommage à Paul Colin dans une interview en 1931 : « Sous les yeux de Paul Colin, pour la première fois, je me suis sentie belle »