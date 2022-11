Journalisme d'investigation & Bande à Bonnot

Albert Londres est d'abord correspondant de guerre pendant la Première Guerre mondiale puis il part à la conquête de nombreux pays, de nombreux sujets, il fouine, analyse, explique, avec une plume vive et toujours le souci de la vérité. Il dérange évidemment lorsqu'il se mêle par exemple des asiles psychiatriques dont il dénonce les mauvais traitements infligés aux malades ; lorsqu'il dévoile les horreurs constatées dans les bagnes ; il va jusqu'à entacher le très populaire Tour de France cycliste qu'il nomme « tour de souffrance ». Il est talentueux et têtu, si on devait le résumer de deux adjectifs. Dans ses combats multiples, dont certains très impopulaires, Albert Londres va s'occuper d'un Lorrain qu'il va réussir à gracier. C'est l'un des membres de la fameuse Bande à Bonnot qui fait régner une certaine terreur au cours des années 1911, 12 et 13. Ce Lorrain, c'est Eugène Dieudonné.

Albert Londres

La Bande à Bonnot compte quatre Lorrains, parmi les 40 au total venus de toute la France mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Algérie et de Russie. Ce sont des anarchistes qui vont se transformer en groupe criminel et qui organisent des hold-up. Ce sont d'ailleurs des pionniers : on les appelle au début les « auto-bandits » car ils réalisent leurs coups à bord de voitures et c'est une première. Parmi les Lorrains, il y a donc Eugène Dieudonné, le Nancéien, qui rencontre Jules Bonnot lorsque celui-ci séjourne à Neuves-Maisons ; Il y a les frères Bill, également de Nancy ; l'un mourra en 1918 ; il avait réussi à changer d'identité et avait avait la guerre, incorporé au 167e régiment d'infanterie de Toul et puis il avait été reconnu par un autre soldat ; son frère mourra relativement récemment, en 1978. Le 4e larron est un Meusien, René Vallet. Pour le Nancéien Eugène Dieudonné, les choses se corsent le 27 février 1913, jour du braquage de la Société générale à Paris, le premier en France réalisé à l'aide d'une voiture. La police enquête et vient même perquisitionner le domicile des parents, au faubourg des Trois maisons à Nancy. Dieudonné est accusé d'avoir participé à ce braquage et il est condamné à mort malgré les aveux d'autres membres, dont Bonnot, qui attestent qu'il n'était pas là, et malgré les alibis fournis par les frères Bill. C'est alors qu'un autre Lorrain, le président de la République Raymond Poincaré, intervient en personne et décide de commuer la peine capitale en travaux forcés à perpétuité, puis ce sera finalement une grâce, grâce aux articles d'Albert Londres qu'il avait rencontré dans le cadre d'un reportage au bagne de Cayenne. Dieudonné rentre donc à paris et reprend le métier de menuisier, il écrit « la vie de forçat », livre préfacé par Albert Londres.