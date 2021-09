Lilian RENAUD, auteur-compositeur franc-comtois, gagnant de "The Voice" 4, intègre l'équipe de France Bleu Besançon le week-end à 8h50 : des rencontres inédites avec des comtois passionnés. Un moment en toute intimité à vivre dans "Les rendez-vous de Lilian Renaud" chaque semaine.

Pour ce premier numéro, Lilian reçoit Edouard DORNIER, musicien.

Une découverte de la musique en famille

A 8 ans, Edouard découvre la musique grâce à ses parents qui l'emmènent au concert de Deep Purple. C'est l'extase. Il admire Steve Morse le guitariste, lors de ses solos. En rentrant, il demande une guitare en cadeau. La suite de l'histoire, c'est la passion pour cet instrument.

Devant une telle envie, toute la famille monte un groupe. Parents, sœurs, Edouard : tout le monde joue du ACDC, grimés jusqu'au bout des ongles.

Edouard DORNIER continue à prendre des cours et là encore il admire le talent de son prof. Il vient de la célèbre école de Nancy, la M.A.I. Dès qu'il peut, il s'y inscrit. C'est là qu'il fait la connaissance de Lilian et que leur amitié nait.

Une vie pour et de la musique

Si Lilian a tenu à inviter Edouard, c'est parce qu'il est la preuve vivante que l'on peut vivre de la musique. Ce n'est pas simple, pas toujours rose. La carrière d'un musicien est jonché d'épreuves et de rencontres. C'est pour les rencontres justement, qu'Edouard ira à la capitale, là où beaucoup de choses se passent.

Jouer, avoir une expérience, faire des rencontres mais surtout "être passionné et toujours y croire" : voilà ce que revendique Edouard DORNIER. Oui, on peut vivre de la musique, mais en s'assurant de mettre tous les moyens de son côté, en persévérant encore et toujours.

Aujourd'hui, Lilian et Edouard font vivre aussi leur amitié sur scène puisqu'ils jouent ensemble lors des concerts de Lilian.

Ecoutez l'entretien en intégralité, sans filtre.

Les rendez-vous de Lilian Renaud #1 - Edouard DORNIER, musicien Copier

Comment écouter "Les rendez-vous de Lilian Renaud" ?

Rendez-vous tous le week-end à 8h50 en direct sur France Bleu Besançon.