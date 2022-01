Les rendez-vous de Lilian Renaud - Lou BEURIER, 15 ans & la passion de la chanson

Lilian RENAUD, auteur-compositeur franc-comtois, gagnant de "The Voice" 4, intègre l'équipe de France Bleu Besançon le week-end à 8h50 : des rencontres inédites avec des comtois passionnés. Un moment en toute intimité à vivre dans "Les rendez-vous de Lilian Renaud" chaque semaine.

Pour ce nouveau numéro, Lilian reçoit Lou BEURIER, 15 ans et la passion de la musique.

Un talent révélé à l'école

Si Lou commence la musique, c'est grâce à un professeur qui joue de la guitare en classe : elle essaye, elle adore. Deux ans plus tard, elle décide de s'accompagner elle-même en chantant. Le résultat est plus que prometteur, remarquée et poussée par sa famille, Lou commence les petits concerts et la rencontre avec le public. Elle ira même jusqu'en finale de l'émission "N'oubliez pas les paroles, spéciale enfants" dont elle sort gagnant !

Une voix singulière

C'est étonnant ! A 15 ans, le grain de voix de Lou BEURIER est impressionnant : la faute à des nodules découverts très jeune. Ce qui peut être une faiblesse pour une chanteuse, la jeune fille en fait sa force. C'est sa différence qui fait qu'on la remarque. Cependant, l'artiste doit se ménager, si elle utilise mal sa voix, elle ne peut pas chanter plusieurs jours de suite. Difficile pour elle.

Lors de son passage dans "Les rendez-vous de Lilian Renaud" sur France Bleu Besançon, Lou interprète en LIVE "Comment je vais faire" de HOSHI.

Dans les pas des plus grands

On aurait pu imaginer que Lou s'identifie à des artistes de son âge. Pas du tout, ses influences, elle les pioche chez Stromae ou Lady Gaga qui l'inspire beaucoup. C'est son modèle.

Lorsqu'elle entre en studio ou sur scène, c'est pour transmettre ce qu'elle ressent avec pour seul objectif, échanger avec le public.

Regardez l'entretien en intégralité "sans filtre"

