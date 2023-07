En 708, l'archange Michel apparut à l'évêque Aubert, demandant la construction d'un sanctuaire sur une île appelée le Mont-Tombe. Ainsi naquit la légende du Mont Saint-Michel. Découvrez qui est cet archange saint Michel.

Qui est l'archange saint Michel ? C'est Amélie Saint-James, guide-conférencière et guide de la baie qui nous l'explique.

Très souvent, on l'appelle saint Michel, alors que techniquement, c'est un ange. Amélie Saint-Jacques, guide conférencière. C'est donc même un archange. Le chef de la milice des Anges. Et il apparaît dans la Bible à différentes reprises. Il apparaît notamment pour les chrétiens dans l'Apocalypse. C'est lui qui emmène au combat contre les forces du mal les anges de Dieu, dans une espèce de grand combat final d'apothéose.

C'est en fait un être un peu effrayant. On a une vision très glamour des anges. On les voit comme des des petits êtres dodus, fessus, la peau rose, les ailes dans le dos. On en est assez loin avec saint Michel, c'est plutôt un combattant. Et si cette première fonction suffisait pas à le rendre un peu un peu inquiétant, il est aussi psychostase et psychopompe. C'est du grec, ça veut juste dire qu'il pèse les âmes et qu'il les escorte jusqu'aux portes du paradis.

Pour être honnête, cette fonction-là, elle n'apparaît nulle part textuellement dans la Bible. C'est plus la tradition de l'Église qui a donné cette fonction, chez les catholiques notamment, à Saint-Michel, et il est souvent représenté en chevalier. Plus on va vers la fin du Moyen Âge, plus saint Michel devient un combattant. C'est peut être lié à un contexte dans la fin du Moyen Âge d'une période assez violente.

Au début du Moyen Âge, il est plutôt en toge, impassible. Il combat le diable, mais on sent qu'il l'a déjà maîtrisé. Une différence par contre, par exemple, entre Saint-Michel et Saint-Georges, c'est que c'est bien un ange, alors que saint Georges est un être humain. Et saint Michel n'est pas sur un cheval.

Est ce que c'est pour ça que parfois on prend le Mont Saint-Michel pour un château ? J'avais jamais pensé à ça. Mais oui, il n'est pas du tout impossible que la représentation de saint Michel en chevalier rajoute encore au côté château fort, forteresse et histoires de princesse. Et pourtant, c'est clair, le Mont Saint-Michel, ce n'est pas du tout un château, c'est d'abord un monastère, d'abord un lieu de culte qui devient un monastère qui s'étoffe d'un village et qui se fortifie vers la fin du Moyen Âge. Donc, c'est plutôt dans cet ordre là qu'il faudrait mettre les choses.