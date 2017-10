Alain Cloarec, à la recherche de trésors perdus

Alain Cloarec, 56 ans, vendeur de détecteurs de métaux et chasseur de trésor depuis une trentaine d’années.

Du trésor de Rackham le rouge dans Tintin, aux Aventuriers de l’Arche perdue, la recherche de trésors a toujours fasciné petits et grands. Cette passion serait partagée par dix mille à cinquante mille personnes en France. C’est le cas d’Alain Cloarec, 56 ans, qui a débuté la détection vers l’âge de 14 ans et en a finalement fait son métier.

Des dollars en or et des lingots

Chercheur/découvreur ou encore inventeur de trésors, parmi ses plus grandes découvertes, Alain Cloarec a débusqué 70 kilos de dollars en or, soit plus d’un million d’euros, enfouis dans le sous-sol d’un jardin de Saint-Cloud, en banlieue parisienne mais aussi des lingots d'or.

