En ce jour de Juillet 1799, à Fort Jullien, dans la petite ville portuaire du delta du Nil, El Rachid, les soldats ont chaud. Ils travaillent à fortifier le lieu. C'est la campagne d’Egypte et Bonaparte a également embarqué avec lui de nombreux savants dans le but de rédiger et de publier une description du pays. Un lieutenant se distingue, le lieutenant Bouchard. Il n’est pas à proprement parler un savant mais il sort quand même de l’Ecole Polytechnique. Aussi, quand un de ses hommes l’appelle pour lui dire " Lieutenant ! Lieutenant ! Dans le tas de pierres de la muraille, on en a trouvé une très grosse ! Très très grosse, regardez ! Qu’est-ce qu’on en fait ? On la casse pour en faire des moellons ? " " Non non non " dit Bouchard, " Prenez-en grand soin au contraire, je crois qu’elle devrait intéresser nos savants. "

Michel Decker nous raconte la suite de cette histoire Copier

Quand on songe que cette pierre de Rosette, qui datait quand même de deux siècles avant Jésus-Christ, aurait pu tomber aux mains d’un homme qui l’aurait concassée pour en faire de gros cailloux.

La pierre de Rosette au British Museum, Londres. © Getty

Ce qu’elle avait de particulier c’est que le texte qu’elle portait en gravure était écrit de trois façons différentes. Et, évidemment, cette affaire-là ne va pas échapper à Jean-François Champollion, natif de Figeac, dans le Lot, un polyglotte de génie qui connaît les langues anciennes comme sa poche. Et quand il a sous les yeux une copie réalisée à partir des estampages de la pierre originale, il ne peut s’empêcher de crier « Euréka ! ». Nous sommes en 1821.

Portrait de Jean-François Champollion (1790-1832) © Getty

📻 Nous vous invitons à podcaster gratuitement la première saison de "C'est arrivé par hasard" via Itunes ou en suivant le fil d'actualité.

C'est arrivé par hasard

Conçue et présentée par Michel de Decker.

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean-Michel Plantey.

Prise de son : Pascal Coudurier.

Post-production : Antoine Muel.

Direction de production : Odile Rabault.

Co-production : Atelier de Création Sud-Ouest - France Bleu Haute Normandie et France Bleu Gironde.