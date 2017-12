En préparant le petit déjeuner, Aristide est songeur. Il a pris 54 ans en juillet dernier et il n’a pas vu le temps passer, depuis l’année 1810, depuis sa ville natale de Bellême, dans le département de l’Orne.

Vue du Bon Marché à Paris en 1900. © Getty

En 1852 il devient, avec sa femme, cop-propriétaire d’une toute petite boutique de mercerie et de literie, rue de Sèvres. Chez lui, on ne vend plus « à la trombine » comme on disait. Ensuite, une cliente peut entrer dans son magasin sans se faire mettre la main dessus par une vendeuse. Elle peut palper, essayer le produit dont elle a envie. Et puis Aristide n’a pas eu peur d’afficher sur sa vitrine une banderole annonçant « On reprend toutes les marchandises qui ont cessé de plaire ».

