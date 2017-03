Au scandale

Histoire d’O de Just Jaeckin sort en 1975.

En 1954, les fameuses éditions Pauvert publient Histoire d'O de Pauline Réage. 21 ans après, le roman est adapté au cinéma par Just Jaeckin (Réalisateur d'Emmanuelle).

O est interprétée par Corinne Cléry. L'actrice incarne une jeune femme soumise à Sir Stephen, elle accepte le fouet et plus encore. Nous baignons dans un univers où le voile du sado-masochisme marque entièrement O. A la diffusion, le film est attaqué pour : "Outrage aux bonnes mœurs".

L'assemblée nationale, par l'intermédiaire du député Robert-André Vivien, saisira ce "linceul érotique" pour légiférer et taxer les films pornographiques.

Histoire d'O Partager le son sur : Copier

Sexy Ciné

Une série proposée et écrite par Thierry Boeuf

Narration Emilie Harding

Mixage Charles Mellinger

Réalisation Patrice Dourlent

Produite par l’Atelier de Création du Grand Ouest

En coproduction avec France Bleu Loire Océan

Avec l’aide de la Documentation de Radio France et de l’INA

🎧 Retrouvez l'ensemble de [la série Sexy Ciné en suivant ce lien RSS](http:// http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_17225.xml)