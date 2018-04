Sous le soleil de Californie, on ne se refuse rien : cocktails, soirées privées et rencontres décisives. Sauf qu’à travers la foule se cache une garce féroce, qui éprouve un malin plaisir à poignarder ses amants. Catherine Tramel vous attend pour l’interrogatoire.

Depuis sa sortie en 1992, Basic Instinct n’a jamais cessé de croître en popularité. Et pour cause ! Le coupe Sharon Stone / Michael Douglas crève l’écran et les scènes cultes se succèdent durant deux heures : le premier meurtre sauvage, la rencontre torride entre les deux personnages et la scène d’interrogatoire dans laquelle Catherine décroise les jambes pour dévoiler sa nudité aux inspecteurs de police.

Basic Instinct un film du réalisateur Paul Verhoeven. Copier

Près de 5 millions d’entrées à travers le monde et la consécration pour son couple vedette. D’ailleurs, les parodies se sont multipliées tellement l’ampleur de cette œuvre est importante, de par son propos et la crudité des scènes de sexe. Au jeu du « qui perd-gagne », il n’y a qu’un seul vainqueur, alors qui sera le prochain ?

Jouez avec la série radiophonique

Les garces au cinéma

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur