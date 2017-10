Benjamin Tercaefs, alpiniste du bâtiment

Benjamin Tercaefs à 39 ans et derrière lui 17 ans de métier.

Il est alpiniste du bâtiment, cordiste, technicien en appui sur des cordes, homme araignée... les noms sont variés mais un dénominateur commun demeure : La hauteur. Pour exercer ce métier, il est préférable de ne pas avoir le vertige.« J’exerce un métier dans lequel on ne s’ennuie jamais » déclare Benjamin Tercaefs.

Benjamin s'apprête à descendre pour faire de la maçonnerie et de la peinture sur cet immeuble de 10 étages Copier

Ce grand amateur de sports extrêmes et de sensations fortes n’était assurément pas fait pour être enfermé dans un bureau. On compte aujourd’hui quelques 5000 cordistes (1 000 en CDI et 4 000 en intérim) en France.

Benjamin Tercaefs avec, au loin, à gauche, la Tour Eiffel, un monument sur lequel il a déjà exercé son métier de cordiste. - Benjamin Tercaefs

« Un jour, je peux intervenir sur le rocher du Zoo de Vincennes pour installer un nichoir à faucons, le lendemain en haut de la Tour Eiffel. » comme vous pouvez le constater, cette profession ne supporte pas la routine, ni l'à peu près, il en va de sa vie. Les mesures de sécurité sont donc drastiques mais le plaisir est toujours présent.

Maître de ses cordes (une de travail, une de sécurité), sensations fortes, liberté, Benjamin Tercaefs est, comme il aime l'exprimer, "bien perché " mais il sait rester les pieds sur terre.

Professions Insolites

Auteurs : Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage : Jérôme Sandlarz

Voix génériques : Elodie Vincent

Postproduction et mixage : Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffrey Marie-Anne

Réalisation et direction de production : Farida Taher

Production : Ateliers de Création France Bleu