Boubacar Goita, égoutier, un métier à haut risque pour la santé

Boubacar Goita, 55 ans, est ouvrier chargé du nettoyage et de l'entretien des égouts de Paris. Souvent mal considéré, son travail dans les sous-sols est pourtant indispensable au confort des habitants des grandes villes et métropoles. Un métier pénible qui relève de la salubrité publique.

Tous les matins à 6h30, Boubacar retrouve son équipe à l’atelier. Après un petit café, il se met en bleu de travail et rejoint son lieu d’intervention. Selon une étude de l'Inserm et de la mairie de Paris, sortie en il y a 7 ans, les égoutiers vivent, en France, 17 ans de moins que le reste de la population. Boubacar Goita, 55 ans, nous livre son quotidien, au cœur des égouts.

Une fois sur place, il enfile combinaison, casque, masque, cuissardes, gants et détecteur de gaz avant de descendre dans les égouts où il travaille sur un wagon-vanne qui a pour fonction de curer le fond des collecteurs afin de faciliter l’écoulement des eaux usées.

Dans les profondeurs des égouts - Boubacar Goita

Bien qu’il considère pratiquer un métier noble, Boubacar ne perd pas de vue sa pénibilité et sa dangerosité car insiste-t-il, « on est jamais à l’abri d’une chute et d’explosions de poches de gaz formées par les excréments accumulés ». Parmi les qualités requises pour exercer son métier et indispensable : ne pas avoir peur du noir, des insectes, des rats et avoir une bonne tolérance aux odeurs nauséabondes.

Professions Insolites

Auteurs

Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage

Jérôme Sandlarz

Voix génériques

Elodie Vincent

Postproduction et mixage

Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffroy Marie-Anne

Réalisation et direction de production

Farida Taher

Production

Ateliers de Création France Bleu