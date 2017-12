Sa voix est indissociable des Barbapapa. Non seulement, le saltimbanque Ricet Barrier racontait avec son timbre chaud et un peu nasal l'histoire, mais il incarnait tous les personnages.

Les Barbapapa naissent d'abord dans un livre publié chez un éditeur français, L'Ecole des loisirs, sous la plume d'un américain et d'une architecte française babacools qui de leur café à Saint-Germain-des-prés voient les pavés voler durant mai 68. Leurs histoires écologiques avant l'heure présentent une famille autonome dont les enfants ne vont pas à l'école et dont la maison est détruite par des machines inhumaines.

En 1973, le livre est adaptée en dessin animée à l'initiative d'une société néerlandaise. Le compositeur est néerlandais aussi : Joop Stokkermans. La série Barbapapa est fabriquée dans des studios japonais. Pour apporter une touche locale en France, on fait appel à un chansonnier spécialisé dans les chansons humoristiques sur les spermatozoides pour le trio des Frères Jacques, et qu'on avait découvert au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille : Ricet Barrier.

Avec sa belle moustache, Ricet Barrier prête depuis quelques années sa voix souriante et précise à des séries destinées aux enfants comme Saturnin le canard, et Colargol, "l'ours qui chante en fa en sol". Pour Barbapapa, il devient le narrateur et le porte parole d'une série écologique avant l'heure qui s'insurge contre l'urbanisation massive et la disparition des espèces naturelles et qui 50 ans plus tard reste d'actualité. Seuls les vêtements babacool typiques des années 70 des personnages sont un peu passés de mode !

Jeanne Baron raconte les Barbapapa, " hup hup hup Barbatruc"

Cartoons Echantés

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka