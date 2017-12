Avec ses acolytes robots, Capitaine Flam est le nouvel héros venu du futur et du Japon en 1981. Il apparaît dans les Visiteurs du mercredi et conquiert déjà le public.

Dessin animé japonais, on fait appel à un compositeur français lorsqu'il s'agit de lui créer un générique pour la France.

Jean-Jacques Debout n'est pas un inconnu. Compositeur de talent, il s'est fait une réputation sous les yéyés en composant " Comme un garçon" pour Sylvie Vartan et "Pour moi la vie va commencer " pour Johnny Haliday. Il chante aussi en tournée avec Yves Montand, Marie Laforet, travaille avec Maritie et Gilbert Carpentier à leur émission de variétés "Numéro 1". Et puis, graduellement, il se tourne vers les chansons destinées aux enfants. Outre les centaines de titres pour sa femme Chantal Goya qu'il compose avec le parolier et comédien Roger Dumas, il écrit aussi des génériques de dessins animés. C'est à Thierry le luron qu'il pense en premier lorsqu'il écrit Capitaine Flam dont les paroles sont signées aussi Roger Dumas.

La chanson est écrite quasiment sur un coin de table alors que le parolier s'apprêtait à partir en vacances. La musique servira à Thierry Ardisson dans les années 90 pour ponctuer interviews et blindtests musicaux de ses émissions . Si la musique japonaise de Capitaine Flam baigne dans une atmosphère jazzy et disco, le générique de Jean Jacques Debout est délibérément pop. Porté" par la vogue du space opera après le succès de Star Wars, la série connait un grand succès en Europe. C'est l'époque de Ulysse 31 et de La bataille des planète. La fascination pour la conquête spatiale fait rage. Et bientôt Chantal Goya reprendra en version techno la chanson de son mari.

