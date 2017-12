On l'appelait le "Disney de gauche". À la même époque que "Blanche Neige", Paul Grimault voulait atteindre la même perfection, la même beauté, utiliser les mêmes outils comme les fameux "celluloids", ces feuilles transparentes sur lesquelles on peint les personnages.

Il mettra 30 ans pour achever "Le Roi et l'oiseau". Lorsqu'il le débute après la seconde guerre mondiale, le dessin animé en France est encore très artisanal. Ca coute cher. Souvent, c'est en noir et blanc. Avec un industriel André Sarrut, Paul Grimault se lance dans la fabrication d'un long métrage inspiré de "la Bergère et le ramoneur", le conte d'Andersen.

Le scénario est écrit par Jacques Prévert, poète, et parolier engagé, auteur de nombreuses chansons. La musique est confiée à Joseph Kosma avec qui Jacques Prévert écrit de nombreuses chansons dont ces "feuilles mortes". Mais tout prend du retard. Paul Grimault est licencié par son associé. Lorsque "La bergère et le ramoneur" sort au cinéma, un panneau prévient : "ce film n'a pas reçu l'accord de ses auteurs".

Découvrez, avec Jeanne Baron, les musiques du Roi et l'oiseau Copier

Paul Grimault n'aura de cesse alors de récupérer le film et 25 ans plus tard jette ce qui ne lui plait pas et le finit enfin à sa guise avec une petite équipe dans son petit studio. Le film définitif, rebaptisé "Le Roi et l'oiseau", sort en 1982. Paul Grimault demande au compositeur polonais Wojciech Kilar une musique symphonique romantique à souhait. Ce sera l'unique film long métrage de Paul Grimault qui, entre-temps, formera de grands noms du dessin animé en France. Le film de toute une vie.

Abonnez-vous au podcast de Cartoons Enchantés

📻 Nous vous invitons à podcaster la saison 1, 2 et 3 de Cartoons Enchantés. La réécoute de l'ensemble des épisodes est également disponible.

Cartoons Echantés

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka