Les Minions sont nés sous le crayon du français Eric Guillon. Le studio américain Universal imagine un dessin animé pour concurrencer les studios Pixar, Disney ou Blue Sky, créateur de l'Age de Glace. Ils le font fabriquer à Paris au studio MacGuff et font appel à des auteurs français.

Pour la musique, on fait appel à Pharell Williams qui s'est fait connaitre avec le son futuriste de son groupe NERD, fusion de hiphop et de son pop. Il vient de participer à des titres de Britney Spears et Justin Timberlake. A la demande du producteur américain du film Chris Melandri, il crée la chanson qui résume le film et le caractère grincheux de Gru, un son marqué par la musique des films d'espionnage des années 60.

Jeanne Baron nous raconte l'origine des Minions Copier

Abonnez-vous au podcast de Cartoons Enchantés

📻 Nous vous invitons à podcaster la saison 1, 2 et 3 de Cartoons Enchantés. La réécoute de l'ensemble des épisodes est également disponible.

Cartoons Echantés

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka