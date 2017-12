26 épisodes de 13 minutes diffusés en 1971 sur la deuxième chaine de l'ORTF. La première série française fabriquée au Japon.

L'idée revient à Vladimir Tarta. Passionné par les dauphins et certainement inspiré par la série américaine "Flipper le dauphin", il contacte le réalisateur Yves Ciampi pour lui proposer son idée : l'histoire d'un dauphin ami avec quelques humains dont, Yann, un garçon de 13 ans, et sa petite sœur rousse. René Borg, un vétéran de l'animation qui a réalisé la première saison des Shadoks part s'installer sur place. Il supervise la fabrication.

Comme souvent, c'est la musique et le générique qui apportent la patte française. On fait appel à Michel Legrand, le compositeur des "Demoiselles de Rochefort" et de "Peau d'âne". Depuis toujours, il aime l'univers du dessin animé où, dit-il, "l'impossible devient possible et l'imagination ne rencontre aucune limite".

Jeanne Baron nous raconte l'aventure de Oum le dauphin Copier

Michel Legrand enchainera avec Il était une fois l'espace et la musique des Schtroumpfs. Quant à Oum le dauphin il ouvre la voie à une nouvelle façon de fabriquer des séries d'animation : "Il était une fois l'homme", 'Ulysse 31" et "Inspecteur Gadget", chacune de ces séries seront conçues en France mais fabriquées dans les studios japonais.

La voix de "Oum le Dauphin" restera à jamais celle, douce, de Michel Legrand qui interprète la chanson du générique.

Cartoons Echantés

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka