La musique est confiée à Takeo Watananabe, le compositeur de "Candy". On reconnait sa patte mélancolique sur le générique japonais.

Mais comme toujours, pour la France, on créé un nouveau générique sur mesure. Pour cela, on fait appel à Jean Renard, compositeur de Mike Brandt et Johnny Haliday. "Laisse moi t'aimer", "que je t'aime", c'est lui ! Auteur de nombreux succès de la chanson française, il a été aussi le directeur artistique de Sylvie Vartan. Et il a composé plusieurs célèbres génériques de séries.

Jeanne Baron nous raconte l'univers musical de Rémi sans famille Copier

Pour Rémi sans famille en 1982 avec Charles Level, il compose un air qui va trotter dans la tête de nombreux lycéens, voire les hanter. "Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie" reste une rime qui marque nombre de jeunes spectateurs. Le rythme guilleret de la chanson faisait oublier la dureté de la série. Une série qui ne cache rien des malheurs qui, comme dans le roman, s'abattent sur le jeune héros, comme la mort de certains animaux. Une série fidèle au roman qui en a fait pleurer plus d'un.

Abonnez-vous au podcast de Cartoons Enchantés

📻 Nous vous invitons à podcaster la saison 1, 2 et 3 de Cartoons Enchantés. La réécoute de l'ensemble des épisodes est également disponible.

Cartoons Echantés

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka