Les personnages de South Park apparaissent en 1992, 3 ans après les Simpson. Leur univers : du sang, des mots orduriers, aucun respect pour la religion et beaucoup d’intérêt pour le sexe. Malgré le caractère mignon des dessins, les personnages osent tout. Et c'est pour ça qu'ils font un tabac.

Le générique est écrit par un groupe de rock irrévérencieux, Primus. Il est inspiré de leur chanson, Coddingtown qui parlait déjà d'une ville moyenne américaine. Pour South Park, on réécrit des paroles sexuellement explicites.

La musique est au cœur de South Park. Le chef cuisinier passe son temps à interpréter des chansons des plus explicites dans un style RnB. On parodie Céline Dion, Elton John, on parle de sonde anale ou d'amour entre un éléphant et un cochon. Tout est possible.

Aujourd'hui, South Park connait comme les Simpson une longévité étonnante. Désormais tout est fabriqué sur ordinateur et la rapidité de la fabrication permet de rebondir très vite sur l'actualité en musique. L'un de leurs derniers tubes s'intitule : "Donald Trump, pour la sécurité de tous, lâche ton téléphone portable. ", une autre chanson.

Cartoons Echantés

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka