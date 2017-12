Avant il était compositeur de chanson folk, commentateur politique patenté. ses balades caustiques parlaient du racisme dans le sud des Etats-Unis, ou de politique et il n'hésitait pas à critiquer la mentalité américaine. Il connait déjà quelques beaux succès.

Randy Newman arrive un peu par hasard aux studios Pixar. En 1994, John Lasseter et Steve Jobs, le patron de Apple, ont l'idée folle de réaliser le tout premier film en images de synthèse. Un pari ambitieux que tout le monde voue à l'échec. Pour que les personnages soient crédibles, réalistes à l'écran, on choisit d'animer des objets qu'on sait à peu près copier par ordinateur : des jouets en plastique.

John Lasseter à Pixar veut prendre le contrepied des dessins animés de chez Disney : plus d'histoire de princesse, plus d'héroïne qui se met à chanter au milieu d'une scène. Il choisit de raconter une histoire universelle d'un jouet qui se sent délaissé par un enfant qui lui préfère un jouet plus moderne. En revanche, on ne dit pas non à des chansons qui illustrent le caractère des personnages. Randy Newman est tout trouvé : ses balades sont mélancoliques ; à lui d'écrire la chanson de Woody, le jouet abandonné.

Et Randy Newman écrira les chansons de 7 autres dessins animés Pixar, tout aussi réalistes et humaines, de Cars à Monstres et Compagnie.

Auteur : Laurent Valière

Narration : Jeanne Baron

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka