Caressante, féline et particulièrement dangereuse, elle rôde la nuit à la recherche d’une proie. Un miaulement par-ci, un ronronnement par-là, la garce vous griffe parfois jusqu’au sang ! Batman a fort à faire avec elle. Qui es-tu donc Catwoman ?

Sorti en 1992, Batman le défi est le deuxième volet d’une saga sombre et tourmentée. Sous l’impulsion de Tim Burton, le film gagne en profondeur ce qu’il perd en humour avec le Joker du premier épisode. Ici, Catwoman et le Pingouin symbolisent des aspects troubles de l’âme humaine pervertie par ses ambitions. Michelle Pfeiffer est parfaite dans un rôle qui met non seulement en valeur son jeu d’actrice, mais montre aussi l’animalité qui sommeille en chacun de nous.

Catwoman dans « Batman, le défi », un film du réalisateur Tim Burton. Copier

Batman le défi est devenu un classique des films de super-héros malgré son côté glacé et crépusculaire. Après deux suites moins convaincantes, il faudra attendre 2005 pour que la série retrouve de sa superbe grâce à Christopher Nolan. Quoi qu’il en soit, soyez vigilant dans le noir quand des yeux jaunes vous regardent.

Jouez avec la série radiophonique

Les garces au cinéma

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur