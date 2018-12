Cendrillon, la souillon de plusieurs générations

L’histoire d’une jeune souillon, salie par la cendre qui travaille constamment au foyer, et passe de la cuisine au trône est un conte qui apparaît en fait 50 ans plus tôt dans le premier recueil de contes populaires rédigé par l’italien Giambattista Basile, le "Pentamerone". Et pour cause, il s’agit d’un conte qui s’est raconté de façon orale jusqu’en Chine au 9ème siècle avant Jésus Christ. Il y a déjà le père qui se remarie avec une belle mère acariâtre dont les enfants sont insupportables. Cendrillon est déjà reléguée aux taches ménagères et l’apparition d’une fée qui offre à la fille maltraitée d’aller au bal où se produit la rencontre amoureuse avec un prince.

Au cinéma, Drew Barrymore ou Julie Andrews ont interprété la princesse. Mais c’est le classique de Walt Disney qui reste encore aujourd’hui l’étalon.

Princes et princesses

