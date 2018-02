Préliminaires… ils sont à l’amour ce que la mise en bouche est au dîner gastronomique. Heureusement il reste les chansons pour faire monter la température. Les premières notes donnent l'envie de s'effeuiller. On devient Kim Basinger dans “9 semaines et demi” le film d'Adrian Lyne. On entend la voix chargée d'érotisme de Joe Cocker, on s'imagine face à Mickey Rourke avec son visage de 1986. Plus rien ne compte, sauf cette question : Vais-je garder mon chapeau ?

Comment parler de fièvre sans évoquer « Fever » ? Ce tube interprété à l'origine par Little Willie John sort en 1956 et s’écoule à plus d’un million d’exemplaires. Mais c'est la version de Peggy Lee en 1958 qui lui fera faire le tour de la planète. Cette blonde platine se permettra même d'ajouter ses propres paroles comme « Roméo loved Juliet » ou « Captain Smith and Pocahontas ». Une petite touche de romantisme ça ne fait pas de mal. "You give me fever when you kiss me" traduction "Tu me donnes la fièvre quand tu m’embrasses" et après ? il fait chaud d'un coup, vous ne trouvez pas ?

Peggy Lee sur scène en 1962. © Getty - atelier de création grand centre

Morgane de toi

Proposée par Valérie ALAMO

Mixage : Arnaud BOURG

Réalisation et direction de production : Stéphane DESCHAMPS