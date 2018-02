Et si nous déclarions notre flamme en musique ? Clara Morgane nous raconte l’histoire des chansons pour dévoiler nos sentiments et fredonner "Je t'aime".

“Seulement toi”, en anglais « Only You ». Deux mots magiques que tous les amoureux ne se lassent pas d'entendre. Et cela ne date pas d’aujourd’hui ! Vous vous souvenez des Platters ? Un groupe vocal de Los Angeles qui en 1955 affole les teenagers américains avec une ballade ô combien romantique.

S'enflammer, rougir, se consumer, l'amour est brûlant ou il n'est pas. Déclarons notre flamme avec ces chansons, ces histoires racontées par Clara Morgane. Copier

« Only You » arrive en France en 1957 où la chanson atteint la première place des hit-parades en novembre. Rien de tel qu'un slow acidulé pour affronter l'hiver et pourquoi pas faire des bébés ! Le tube fera des petits lui aussi avec les reprises d'Elvis Presley, de Ringo Starr, de François Deguelt et de Michèle Torr.

De gauche à droite, Herb Reed, Dave Lynch, Tony Williams, Zola Taylor and Paul Robi du groupe " The Platters " en 1955. © Getty

Proposée par Valérie ALAMO

Mixage : Arnaud BOURG

Réalisation et direction de production : Stéphane DESCHAMPS