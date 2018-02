Offrons-nous quelques notes de cuir en musique bien entendu. Le Cuir, matière sensuelle par excellence... En 1987, Guesh Patti provoque une véritable secousse au sommet des hit-parades avec « Etienne, Etienne ». Tourné en noir et blanc, l’ex-petit rat de l’opéra s’est transformé, dans le clip, en femme fatale à lunettes au regard de braise. Vêtue d’un tailleur et d’une chemise ouverte, elle chevauche une chaise en hurlant « Etienne, tiens le bien ! » Ce scénario charnel entraînera la censure par quelques chaînes musicales mais Etienne se classe n°1 en France et dans neuf pays.

En 1956, c'est un trio qui va déranger les chastes oreilles de la France de René Coty : Magali Noël, Jacques Canetti directeur artistique chez Philips et Boris Vian. L'auteur de l' «Ecume des jours » écrit « Fais-moi mal Johnny » et lors de l'enregistrement Canetti demande à Magali Noël d’implorer « Johnny » en accélérant son élocution.

L'actrice et chanteuse Magali Noël en 1955. © Getty

Hilare, Boris Vian bondit de sa chaise, attrape le micro et improvise dans sa voix : « il va lui faire mal ! », scandale assuré. « Fais-moi mal Johnny » est censuré par le Comité d’écoute, et la pochette du 45 tours se voit tamponné de la mention : « interdit à la radio ».

PODCAST SÉRIE MORGANE DE TOI

Morgane de toi

Proposée par Valérie ALAMO

Mixage : Arnaud BOURG

Réalisation et direction de production : Stéphane DESCHAMPS