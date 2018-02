Pour atteindre le 7ème ciel certaines chansons peuvent nous faire décoller. Vous ne me croyez pas ? Souvenez-vous de Donna Summer la reine du disco qui interprète en 1975 dans l’Amérique puritaine « Love to love you baby”. La chanteuse confesse avoir poussé ses fameux « aaaaaaah » allongée sur la moquette du studio d’enregistrement pour se cacher des regards. Pas moins de vingt orgasmes simulés ponctuant un texte chargé d'érotisme.

Initialement enregistrée avec Bardot qui, mariée, supplie Serge de ne pas la sortir, c'est avec la nouvelle élue de son cœur que Gainsbourg interprète « Je t’aime moi non plus » en 1969.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg en 1968. © Getty

Même si l'année est érotique , le titre fait scandale partout en Europe. La voix aiguë de Jane Birkin et ses râles de plaisir sont jugés obscènes, même en France. Le label Philips refuse de commercialiser le titre et les médias de le diffuser. Le salut viendra des boites de nuits. En Angleterre, le morceau se hisse à la première place du hit-parade, tout comme en Espagne et au Portugal. Cette ode à l'amour physique s’écoulera à plus de trois millions d’exemplaires. Un coup de maître.

