Du haut de ses 17 ans, Lio a pour ami l'auteur Jacques Duvall de 10 ans son aîné. Ce dernier se met en tête de lui adapter la chanson des douceurs intitulées « Peaches and Cream » soit « Des pêches et de la crème » Les pêches se transforment en un délicieux « Banana Split ». Titre à double sens, véritable hymne à la fellation ce tube dégouline des transistors au début de l'année 1980. Mais contrairement à France Gall, Lio savait pertinemment ce qu'elle chantait.

Parce que le mot « cunnilingus » est difficile à mettre en bouche, Denise La Salle, chanteuse de Rythm and Blues emploie des chemins détournés pour en faire l'éloge avec une poésie bien à elle.

Denise La Salle photographiée en 1970. © Getty

Avec « Lick it before you stick it » dans la langue de Molière « Lèche le avant de le coller » la pulpeuse Denise La Salle explique aux hommes que les doigts "titilleurs" lors des préliminaires ne suffisent pas à nous faire grimper aux rideaux. La solution ? nous traiter comme un timbre sur une lettre. Alors prêts à poster ?

