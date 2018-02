Katy Perry confie avoir embrassé une fille quand elle avait dix-neuf ans et que c’était « Ouaaaah génial ». En 2008, elle en fait une chanson dévoilant ainsi sa bisexualité. Un titre qui à l'origine ne devait pas figurer sur l’album « One of the boys ». Finalement « I kissed a girl » (j’ai embrassé une fille) sera le premier extrait de cet opus. La volupté fait vendre, mais dans l’Ohio, le révérend Dave Allison menace les adolescents qui auraient des penchants homosexuels en réécrivant les paroles : « J’ai embrassé une fille et j’ai aimé / Puis je suis allée en enfer ! » Sacré révérend...

Quand on évoque les plaisirs au féminin en chanson, on peut penser à « Une femme avec une femme ». Succès fulgurant pour ce titre qui se retrouve numéro un du Top 50 dès le mois de novembre 1990 et ce pendant sept semaines. Ce succès, on le doit à un groupe ibérique surnommé les Beatles espagnols pour leurs 25 millions d'albums vendus dans le monde.Il s'agit de Mecano.

Le groupe aborde des thèmes modernes pour l'époque, notamment le saphisme avec "Une femme avec une femme" sublimée par l’interprétation tout en finesse d'Ana Torroja.

