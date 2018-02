Cette flèche-là, nous a transpercée le cœur en 1991. Interprète de la bande originale de Robin des bois "Prince des voleurs", Bryan Adams parvient à faire de l’ombre à Kevin Costner , héros du film. Vous n'avez pas pu oublier, la voix si chaude, si envoûtante de ce beau canadien qui déclare, susurre, « Everything i do, I do it for You " ( Tout ce que je fais , je le fais pour toi ). Triomphe pour cette chanson incontournable lors des cérémonies de mariages qui se classe numéro un dans dix-huit pays en 1992.

Clara Morgane nous prend par la main en nous racontant la belle histoire des chansons pour se marier. Copier

Francis Cabrel a coutume d'enregistrer également ses tubes en espagnol. C'est le cas de « Je l'aime à mourir » ou plutôt de « La quiero a morir » que la maman de Shakira fredonne très souvent en cuisinant. En 2011, la star colombienne fait la surprise au public de Bercy. Elle reprend ce souvenir d'enfance , mi en espagnol, mi en français.

Shakira sur scène à Las Vegas en 2014. © Getty

Romantique à souhait, cette chanson est une déclaration d'amour, en fait, à celui qui fait battre son cœur depuis quelques mois la star du Barça : Gerard Piqué. Ils ont depuis deux enfants ensemble mais la belle refuse toujours de l'épouser.

