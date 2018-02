Qui n’a pas connu, l’enfer le temps d’un slow ? Votre partenaire d'un soir vous colle, cumule haleine de poney, mains moites, regard mielleux et humour vaseux. Ce sketch de Jean-Louis Dabadie, interprété par Guy Bedos et Sophie Daumier, soulève le fossé qu'il existe entre les désirs féminins et masculins. C'était en 1973 avec un Guy au sommet de son art dans le rôle du ringard de service et une Sophie au bout du rouleau.

Dans un autre style, nous passons à "Tu veux ou tu veux pas ?". Je ne sais pas vous, mais moi dès que je fredonne dans ma tëte « Tu veux ou tu veux pas ? » c'est la voix faussement ingénue de BB que j'entends. Pourtant c'est Marcel Zanini qui est le premier à adapter ce succès brésilien « Nem vem que não tem » de Wilson Simonal et à en faire un tube en 1970.

Zanini, un grand musicien de jazz avec sa clarinette, ses lunettes rondes, ses petites moustaches, son bob et son regard espiègle. Elodie Frégé et Amel Bent ont également craqué le temps d’une reprise. Mais rien ne vaut l’original non ? Alors, tu veux ou tu veux pas ?

Brigitte Bardot, interprète du titre " Tu veux ou tu veux pas ? ". © Getty

