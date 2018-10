"Quand on réussi va vie, il ne faut pas avoir peur de le dire" confiait-il au micro de France Bleu lors de l'enregistrement de la série radiophonique "Le voyage à Valence".

Nous sommes en 1994, Charles Aznavour fête ses 70 ans de vie terrestre et ses 60 ans de métier . De l'enfant fréquentant l'Ecole du Spectacle en 1933 à la star internationale, le chemin parcouru ressemble à ces aventures humaines dont le héros a vite compris qu'il valait mieux doser soi-même les ingrédients de la réussite : Travail, volonté, force de caractère, et un peu de chance. Dans cette série, Aznavour parle de l'amitié et de la famille, de l'écriture et de la langue française, de l'amour et du temps qui passe, de Piaf et de Ray Charles, de l'Arménie, de la jeunesse, du cinéma, de sa voix faite pour les violons. Nous vous proposons d'en écouter un extrait.