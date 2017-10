Claire Sarazin, thanatopractrice : " Mon métier fait peur "

Claire Sarazin, 43 ans, thanatopractrice depuis environ 18 ans. Le métier de thanatopracteur consiste à intervenir sur le corps des défunts, à la demande de la famille, pour une réalisation de soins d’hygiène et de conservation qui rendent à la personne décédée un aspect présentable.

Tout comme la famille Fisher, les héros de la célèbre série Six feet Under, Claire Sarazin, ancienne gardienne de cimetière devenue thanatopractrice, côtoie la mort au quotidien. Elle s’est occupée de plus d’une dizaine de milliers de personnes dans plusieurs régions de France. Nous voici aujourd’hui plongés avec elle au cœur des locaux techniques des pompes funèbres à Belfort alors qu’elle s’apprête à réaliser une toilette mortuaire sur un vieil homme décédé à l’hôpital.

Le soin consiste notamment à piquer au cœur afin d’injecter une certaine quantité de fluide de conservation permettant la préservation plus ou moins longue du corps.

« Mon métier fait peur, alors on n’en parle pas. Quand je dis aux gens ce que je fais, ils sont tétanisés. C’est tellement pesant leurs réactions que parfois je mens. Je dis que je suis dans la mode ou dans le maquillage. Pourtant c’est un beau métier. C’est un métier qui fait prendre conscience de la vie. Il me pousse à vivre pleinement tout ce que je fais et me donne un détachement par rapport aux choses moins importantes. Du coup, certaines personnes pensent que je suis insensible, c’est tout le contraire. Je suis tellement sensible que je soigne les morts. Que je m’occupe des personnes là où plus personne ne veut s’en occuper. »

À la demande des familles, Claire Sarazin, réalise des soins. Elle a rendu à plus d’une dizaine de milliers de corps de personnes décédées, un aspect présentable. - Claire Sarazin

En France, la famille du défunt a recours à ses soins dans 40% des cas, et ces derniers, peuvent être effectués à domicile comme dans une chambre funéraire. Il faut compter en moyenne une vingtaine de minutes pour une simple toilette et une heure à une heure et demie pour un soin de conservation. Signalons au passage que Juifs et Musulmans pratiquants, attachés au fait que le corps garde son intégrité, sont souvent rétifs aux soins. Les chrétiens, en revanche, y sont plutôt favorables. Néanmoins, lorsque le corps du défunt doit être rapatrié à l’étranger (pays du Maghreb, Israël), le recours à un thanatopracteur s’avère incontournable.

Pour devenir thanatopracteur, deux années d’études pratiques et théoriques sont nécessaires à l’issue desquelles les étudiants passent un concours national sous la tutelle des ministères de la Santé et de l’Intérieur. Le salaire moyen d’un thanatopracteur tourne autour de 3000 €.

Professions Insolites

Auteurs : Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage : Jérôme Sandlarz

Voix génériques : Elodie Vincent

Postproduction et mixage : Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffrey Marie-Anne

Réalisation et direction de production : Farida Taher

Production : Ateliers de Création France Bleu