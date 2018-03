Disparaître pour exister encore, Claude François a réalisé ce rêve humain que seuls quelques personnages hors normes peuvent espérer. De sa courte vie exceptionnelle, il reste des jours décisifs, des jours où la vie d’un jeune homme ballotté par les caprices de l’Histoire, se sont transformés en destin écrit de sa main. C'est ce que nous raconte Fabien Lecoeuvre (Attaché de presse, chroniqueur télé) dans cette série radiophonique France Bleu "Un jour, une vie... Claude François".

Fabien Lecoeuvre nous raconte en détail cette terrible journée du 11 mars 1978, bouleversant.

"Un jour, une vie... Claude François", une série montée, mixée et réalisée par Max Chari de l'Atelier de Création Grand-Est. Mixage : Arnaud Bourg . Récit : Fabien Lecoeuvre.

Hommage au cimetière de Dannemois

Des milliers de visiteurs se rendent chaque jour sur les tombes de célébrités décédées, dont celle de Claude François. Nous avons, dans une série radiophonique, recueilli les témoignages de visiteurs, de fans. Ils disent avec beaucoup de justesse, de dignité tout leur amour pour Claude.

Star des cimetières, une série France Bleu en 10 épisodes de 3’00. Conçue et présentée par Thierry Boeuf avec la collaboration de Bertrand Beyern, de la Discothèque et Documentation de Radio France et de l’INA. Mixage Guillaume Arasté Réalisation Patrice Dourlent Produite par l’Atelier de Création du Grand Ouest En coproduction avec France Bleu Haute Normandie et francebleu.fr. © images : Corbis , MaxPPP