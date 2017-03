Coline Serreau, réalisatrice, une certaine manière de voir le monde

Colline Serreau a réalisé, entre autres, « Saint-Jacques la Mecque » et « 3 hommes et un couffin ».

Coline Serreau a réalisé, entre autres, « Saint-Jacques La Mecque » et « 3 hommes et un couffin ». Partir d'un écrit, d'un objet sans vie puis l'incarner (Avec les acteurs, la lumière, les décors...) et le porter à l'écran, c'est tout le travail du réalisateur. Le tournage, quant à lui, est un moment court dans la vie d'un film, un "épiphénomène" selon Coline Serreau car avant, il y a un travail colossal comme après d'ailleurs. Pour Coline Serreau, un film est l'image de vous, à un certain moment de votre vie puis on passe au suivant. C'est une manière de voir le monde.

