Des podcasts en série

A l’heure du réveil, ne passez pas à côté de votre journée. Ecoutez, podcastez l’éphéméride de France Bleu. Découvrez toutes les informations de votre prénom, son histoire, son origine. Revivez les grands moments du spectacle, de la chanson, du cinéma avec Serge Fournel et son très stimulant « Hello ! ».

Une chronique de notre temps sur celui passé

Seconde saison pour la série « On n’arrête pas le progrès », une perle de savoir où Capucine Frey, avec malice, nous raconte l’histoire d’un objet, d’un fait important qui a marqué une époque, chamboulé notre façon de vivre. « On n’arrête pas le progrès » une chronique de notre temps sur celui passé.

On raffole de ses histoires « Pop »

Le très grand sportif et spécialiste du vinyle, du cd, du son dématérialisé (en fait, il a tout connu), Marc Toesca, revient avec une quatrième saison de « Pop Story ». Musiques originales, reprises loufoques, anecdotes, « Pop Story » est une encyclopédie musicale du monde Pop et moderne, indispensable pour étayer, compléter sa discothèque.

Un trait d'union entre "ce qui nous a fait" et "ce que nous sommes"

Reprenons le temps de l’histoire et de l’écoute avec Jérôme Prod’homme, en redécouvrant un lieu de France par le biais d’un personnage célèbre. Un jour, par un acte, une prouesse, un discours important, un fait divers, une femme, un homme a laissé une empreinte historique sur un territoire et, c'est cette histoire que nous vous racontons. Deux visages pour " Ils ont fait l'Histoire ! ", une série radiophonique riche en anecdotes, documentée et actuelle dans son propos.

