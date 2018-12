Diana Spencer, le destin tragique d'une princesse

29 juillet 1981: 750 millions de téléspectateurs,1 habitant de la planète sur 6, assistent au mariage de Diana Spencer et du prince Charles. Une cérémonie commentée en direct par Léon Zitrone.

Le Prince Charles, prince de Galles et la princesse Diana, princesse de Galles, s'embrassent sur le balcon du palais de Buckingham à la suite de leur mariage le 29 juillet 1981 à Londres.

Diana Spencer n’a que 20 ans. Elle est assistante puéricultrice pour enfants, et descendante d’une souche de famille royale. Timide, pas très bien habillée, elle rougit à la moindre question. Charles est de 13 ans son aîné. Le futur roi d’Angleterre n’est pas le plus grand playboy. Les refus se sont accumulés. La reine mère, bientôt 80 ans, arrange les choses. Elle choisit cette jeune femme née de famille noble et éduquée pour faire un beau mariage. Mais celle qui est destinée à devenir Reine d’Angleterre ne sera pas une jolie potiche.

La musique rend hommage à Lady Di. Copier

Lady Di devient une égérie qui inspire créateurs et photographes et fait vendre chapeaux, tailleurs, robes. Un styliste effile sa chevelure abondante, raccourcit les cheveux.

Princes et princesses

Auteur : Laurent Valière

Narration : Stéphane Couraud

Postproduction : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka