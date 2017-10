Emma Oliveira, profiler, enquête dans la peau d'un autre

La psychocriminologie est apparue au début des années 70 au sein du FBI, puis il faudra attendre 2003 pour que la France crée son premier service, d’abord dans la gendarmerie, puis en 2009 dans la police judiciaire, là où Emma Oliveira travaille depuis 5 ans.

Emma Olivera, 37 ans, est psychocriminologue (profiler) au sein de l’OCRVP (Office central pour la répression des violences aux personnes) rattaché à la police judiciaire. Un métier qui l’amène à se rendre régulièrement sur des scènes de crime afin de démonter les ressorts psychologiques de criminels non identifiés (meurtriers, agresseurs, violeurs, braqueurs, escrocs, cambrioleurs, ou encore pédophiles).

C’est en allant voir le film « Le Silence des Agneaux » au cinéma qu’Emma, psychologue de formation, a commencé à se passionner pour la criminologie. Une fois sur place, Emma se glisse dans la peau du tueur, marche dans ses pas, cherche à comprendre ses émotions et ses raisonnements. Mode de vie de la victime, niveau de violence de l’agression, technique, aspect émotionnel ou sexuel du crime, circonstances géographiques voire météorologiques.

Emma Oliveira, de dos, dans son bureau - Emma Oliveira

Ils ne sont que 10 en France au sein de la gendarmerie nationale et de la police judiciaire à exercer cette profession peu banale. Dix à établir des profils permettant d’orienter les recherches qui contribuent à la résolution des enquêtes. Un métier qui occupe toutes ses pensées. Parmi ses affaires les plus marquantes, celle de la petite Fiona, une fillette de 5 ans et demi disparue le dimanche 12 mai 2013 à Clermont-Ferrand.

