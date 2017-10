Florence Escaravage, Love coach, experte en séduction

Comment trouver l’amour de sa vie ? Comment faire durer son couple ? Voici quelques-uns des chevaux de bataille de Florence Escaravage, 46 ans, ancienne cadre au Club Méditerranée devenue experte en vie et relations amoureuses il y a une dizaine d’années après avoir aidé un ami à trouver l’âme sœur.

Si vous poussez la porte de Florence Escaravage, c'est que votre vie amoureuse ne vous convient pas ou plus, que vous sentez votre capital séduction se dégrader. Pour cela, vous souhaitez lui redonner du tonus, de l'élan, pour vous sentir de nouveau prêt à "conquérir le monde". Le Love Coach est peut-être la solution, l'étincelle, le stimulus nécessaire à vos ambitions.

Florence Escaravage, des méthodes pour séduire, trouver l'amour Copier

Un Love Coach, dit-elle : « C’est un expert de la relation amoureuse qui va aider de manière concrète un homme ou une femme, célibataire ou en couple qui souhaite faire avancer sa vie amoureuse ».

Dire vrai

Pour aller de l'avant, il faudra tout d'abord vous ouvrir, parler de vous intimement , le Love Coach pourra ainsi vous guider, vous donner des conseils.

En 5 mois et pour 2 500 €, selon Florence Escaravarge, vous (re)trouverez la voie de l’épanouissement amoureux, transmettrez à l'autre votre singularité, exprimerez des choses vraies et "dire vrai" c'est être disponible, libérer sa séduction. Reprendre confiance en soi, redécouvrir sa sexualité... autant de facteurs gagnants qui vous mèneront vers le succès et l'amour, ou l'inverse.

Retrouvez en réécoute l'ensemble du dossier Professions Insolites constitué de 10 métiers hors du commun.

Téléchargez l'ensemble de la série France Bleu Professions Insolites en suivant ce flux RSS dédié aux 10 épisodes.

Professions Insolites

Auteurs

Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage

Jérôme Sandlarz

Voix génériques

Elodie Vincent

Postproduction et mixage

Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffrey Marie-Anne

Réalisation et direction de production

Farida Taher

Production

Ateliers de Création France Bleu