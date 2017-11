Florent Pagny : L’insoumis

Que la chanson « Ma liberté de penser » soit son plus gros succès n'est pas pour déplaire à l’insoumis Florent Pagny. Mais derrière cet exil si décrié se cache aussi le besoin profond de retrouver un équilibre dans l’anonymat et de protéger ses enfants.

Juste après la naissance de son premier enfant, Florent Pagny , sa femme ainsi que les parents de Florent partent pour la Patagonie. Un voyage presque initiatique, un souffle qui décida de la direction à prendre, celle du départ. Florent vivra 6 mois en France, 6 mois en Patagonie, nous sommes en 1997, 3 ans après sa rencontre avec Azucena qui allait devenir sa femme. Le fait de partir n'est donc pas nouveau, Florent Pagny souhaitait protéger son fis et sa fille, ne pas les confronter à devenir "le problème d'être les enfants du chanteur".

Je me dis que malgré tout ce que j’ai vécu, tout ce que j’ai mangé, j’ai encore la niaque de la vie Copier

À bientôt 56 ans, celui qui, à une époque, aurait pu être le plus branché des clubbers a décidé de vivre autrement sa vie d'artiste. il a concilié vie de famille et vie publique, pas facile mais il y est parvenu, Florent Pagny : " Je me dis que malgré tout ce que j’ai vécu, tout ce que j’ai mangé, j’ai encore la niaque de la vie, donc du positif, pas d’illusion, pas de rêve mais on y va, on se relève et on fonce ! L’âge de raison c’est d’arriver au moment où tu finis par te dire qu’il n’y a pas d’âge de raison. Il y a le moment où t’es apte à pouvoir prendre tout ça en main, de te dépasser et d’arrêter justement à être trop raisonnable ou frustré parce que tu n’arrives pas à avoir ce que tu veux."

Azucena, sa femme, Florent Pagny et leur fille, Aël. © Getty

🔊 Cette série radiophonique consacrée à Florent Pagny est disponible en podcast et en suivant ce flux RSS.

Ma liberté de chanter, une série France Bleu

Proposée par Valérie Alamo

Mixage : Arnaud Bourg

Réalisation et direction de production : Stéphane Deschamps