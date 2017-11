Florent Pagny : La scène

Pour accompagner la sortie de l'album « Le présent d'abord » Florent Pagny entame une longue tournée européenne intitulée « 55 tour » faisant référence à son âge.

Sur scène, en duo ou solo, Florent Pagny est véritable performeur, il gère sa voix comme un grand sportif et donne toute son âme artistique au public nombreux qui l'applaudit chaque soir.

Florent Pagny et Calogero pour un duo Châtelet les Halles. Ce titre marqua la première rencontre entre Florent Pagny et Calo. © Getty

À ce propos, il déclare " Ce que j’aime par-dessus tout c’est bien chanter, bien interpréter. Je me suis vraiment positionner comme un interprète et comme une voix. Quand on raconte une histoire, il faut la ressentir et l’intégrer pour pouvoir provoquer des émotions. C’est une fusion entre le cerveau et le cœur, il faut donc être généreux et savoir ce que l’on raconte. "

Ces chansons c’est de la vie, un petit parcours de ce que l’on vit, de ce que l’on ressent, et c’est ce qui provoque des frissons Copier

En tournée et dans la vie en générale, Florent Pagny est conscient de ses capacités à pouvoir passer d'un univers à l'autre, de chanson en chanson tout en racontant, chaque soir, une histoire. Ce fil d'Ariane qu'il suit lors de ses spectacles est rendu possible par ce que la nature lui a confié, sa voix. " La nature a été super gentille avec moi, elle m’a donné une belle voix mais elle m’en a presque donné plusieurs. Cette voix me permet de me promener dans beaucoup d’univers. Ma nature personnelle me le permet aussi, et grâce à mon parcours, j’ai cette capacité à pouvoir me balader. " assure-t-il.

🔊 Cette série radiophonique consacrée à Florent Pagny est disponible en podcast et en suivant ce flux RSS.

Ma liberté de chanter, une série France Bleu

Proposée par Valérie Alamo

Mixage : Arnaud Bourg

Réalisation et direction de production : Stéphane Deschamps