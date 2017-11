Florent Pagny : Le présent d'abord

Pour son album « Le présent d'abord », Florent a choisi l'univers urbain de Maitre Gims.

Depuis 30 ans , Florent Pagny collectionne les disques d'or, de platine et de diamant. A l'instar de ses tenues vestimentaires et de ses fantaisies capillaires, l'artiste change de répertoire d'album en album, au gré de ses envies, surprenant à chaque fois son public. Pour ce nouveau disque enregistré en studio, Florent Pagny a confié la réalisation à Maître Gims et une partie des paroles à Lionel Florence, le parolier qui l'accompagne depuis un bon moment.

Concernant Maître Gims, c’est une rencontre provoquée à l’époque par Pascal Nègre, encore Président d’Universal Copier

Ce 17ème enregistrement studio est un marqueur important dans la vie du chanteur. Avec Le présent d'abord, Florent Pagny donne à entendre une urgence bienfaisante de la vie; Pas le temps de regarder dans le rétroviseur des souvenirs, de se laisser happer par des projections futuristes, il faut vivre l'instant présent, celui où nous sommes et profiter de sa vie, de son entourage, construire, agir. Les paroles de la chanson " Le présent d'abord " sont signées Lionel Florence.

Lionel Florence, parolier de Florent Pagny, avait écrit Savoir Aimer en 1997. © Getty

🔊 Cette série radiophonique consacrée à Florent Pagny est disponible en podcast et en suivant ce flux RSS.

Ma liberté de chanter, une série France Bleu

Proposée par Valérie Alamo

Mixage : Arnaud Bourg

Réalisation et direction de production : Stéphane Deschamps