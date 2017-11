Florent Pagny : Sa famille, ses amis, les humains

Florent Pagny n'a pas de cour. Sa femme et ses deux enfants sont à ses côtés, sa famille également et puis des amis aussi rares que précieux comme Kad Merad et Philippe Starck.

Florent Pagny partage sa vie avec femme Azucena depuis 25 ans, ils ont eu deux enfants (Inca, 21 ans et Aël, 18 ans). Ses parents, sa sœur, son frère intègrent cet entourage proche et dans une autre mesure, nous retrouvons les fidèles amis. Ceux, par exemple, qui n'ont pas lâché Florent dans les moments difficiles. Nous pouvons parler des années 90, période "Presse qui roule" . Rappelons-nous, cette chanson attaquait directement les journalistes qui critiquaient sa relation avec Vanessa Paradis. L'amitié est une valeur forte, celle qui l'entretient avec le créateur Philippe Stark est vissée au corps depuis 35 ans. Philippe Stark est comme un père pour Florent Pagny.

Florent Pagny : " Aujourd’hui je côtoie des gens qui sont tout là-haut et qui me permettent de mieux connaitre les humains " Copier

Dominique Besnehard, Kad Merad sont également de vieux amis. Le producteur, Dominique Besnehard, a beaucoup compté pour Florent Pagny, notamment dans les années 80, au début de sa carrière.

Kad Merad, Florent Pagny, Dominique Besnehard au Palais des Congrès de Paris, en 2005. © Getty

